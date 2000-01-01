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Египет не приемлет диктата | Фото:26.11 15:40   MIGnews.com

Египет не приемлет диктата

Читатели не верят резким заявлениям египетских властей в адрес США, которые угрожают Каиру санкциями в ответ на покупку Су-35. Политики уверяют, что вопросы безопасности страны намерены решать самостоятельно. Однако турецкие комментаторы настаивают на том, что Египет шага не ступит без одобрения Вашингтона, - пишет Haber7.

Член парламентского комитета Египта по национальной безопасности Яхья аль-Кидвани , прокомментировавший угрозы США в адрес Египта о «возможных санкциях в случае приобретения истребителей Су-35 у России», подчеркнул, что Вашингтон нарушает нормы дипломатии.

Яхья аль-Кидвани отметил, что давление, оказываемое США на Египет в связи с его независимой внешней политикой и желанием развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, а также последние угрозы неприемлемы.

По словам аль-Кидвани, Египет является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения о военно-техническом сотрудничестве с другими странами мира. «Стратегия Египта заключается в диверсификации источников вооружения, — продолжил он. — В этой сфере мы сотрудничаем с Россией, Китаем, Германией, Францией и США. Мы не поддадимся давлению Вашингтона, мы не намерены отказываться от сотрудничества с Россией во всех сферах, в том числе в военной».

«Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению выходит за рамки дипломатических норм и является неприемлемым», — сказал аль-Кидвани.

Египет — большое государство, которое действует в соответствии с собственными национальными интересами и не приемлет диктата извне, добавил аль-Кидвани.


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