26.11 15:40 MIGnews.com

Египет не приемлет диктата

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Читатели не верят резким заявлениям египетских властей в адрес США, которые угрожают Каиру санкциями в ответ на покупку Су-35. Политики уверяют, что вопросы безопасности страны намерены решать самостоятельно. Однако турецкие комментаторы настаивают на том, что Египет шага не ступит без одобрения Вашингтона, - пишет Haber7.Член парламентского комитета Египта по национальной безопасности Яхья аль-Кидвани , прокомментировавший угрозы США в адрес Египта о «возможных санкциях в случае приобретения истребителей Су-35 у России», подчеркнул, что Вашингтон нарушает нормы дипломатии.Яхья аль-Кидвани отметил, что давление, оказываемое США на Египет в связи с его независимой внешней политикой и желанием развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, а также последние угрозы неприемлемы.По словам аль-Кидвани, Египет является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения о военно-техническом сотрудничестве с другими странами мира. «Стратегия Египта заключается в диверсификации источников вооружения, — продолжил он. — В этой сфере мы сотрудничаем с Россией, Китаем, Германией, Францией и США. Мы не поддадимся давлению Вашингтона, мы не намерены отказываться от сотрудничества с Россией во всех сферах, в том числе в военной».«Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению выходит за рамки дипломатических норм и является неприемлемым», — сказал аль-Кидвани.Египет — большое государство, которое действует в соответствии с собственными национальными интересами и не приемлет диктата извне, добавил аль-Кидвани.