Конфликт между Турцией и США выходит на новую стадию
Турция испытала радарные системы ЗРК С-400. Конфликт между Турцией и США, судя по всему, выходит на следующую стадию: турецкие СМИ сообщили о том, что Анкара тестирует российскую систему ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона.
В понедельник турецкие истребители F-16 пролетели на малой высоте над турецкой столицей в рамках двухдневных учений, предположительно связанных с испытаниями радарной системы недавно приобретенных российских комплексов С-400.
Покупка комплексов С-400 стала серьезным фактором напряженности между Анкарой и Вашингтоном, который утверждает, что система представляет угрозу обороне НАТО.
«Турция все еще может вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того, чтобы это сработало, они
должны уничтожить или возвратить или как-то избавиться от комплексов С-400», – заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге в среду.
Проведенные в понедельник испытания радарной системы С-400 расцениваются многими как вызов Вашингтону.
Кроме того, проведенные в понедельник испытания компонентов С-400 значительно снижают вероятность того, что Вашингтон разблокирует продажу Турции истребителей F-35.
Президент США Дональд Трамп заблокировал поставки в связи с опасениями, что используемые в этих самолетах стелс-технологии могут быть скомпрометированы передовыми российскими радарными системами.
Истребители F-35 должны были сменить стареющую турецкую флотилию из F-16. Анкара предупреждает, что в качестве альтернативы может закупить российские самолеты Су-35.
Отметим, что аналитики считают, что масштабные закупки российских истребителей, вероятно, будут иметь далеко идущие последствия, гораздо более значительные, чем приобретение С-400.
Так как подготовка турецких пилотов Су-35 будет проходить в Москве, то Турцию могут исключить из совместных военно-воздушных учений с партнерами по НАТО,- сообщает Голос Америки.