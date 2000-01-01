26.11 14:01 MIGnews.com

Конфликт между Турцией и США выходит на новую стадию

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Турция испытала радарные системы ЗРК С-400. Конфликт между Турцией и США, судя по всему, выходит на следующую стадию: турецкие СМИ сообщили о том, что Анкара тестирует российскую систему ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона.В понедельник турецкие истребители F-16 пролетели на малой высоте над турецкой столицей в рамках двухдневных учений, предположительно связанных с испытаниями радарной системы недавно приобретенных российских комплексов С-400.Покупка комплексов С-400 стала серьезным фактором напряженности между Анкарой и Вашингтоном, который утверждает, что система представляет угрозу обороне НАТО.«Турция все еще может вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того, чтобы это сработало, онидолжны уничтожить или возвратить или как-то избавиться от комплексов С-400», – заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге в среду.Проведенные в понедельник испытания радарной системы С-400 расцениваются многими как вызов Вашингтону.Кроме того, проведенные в понедельник испытания компонентов С-400 значительно снижают вероятность того, что Вашингтон разблокирует продажу Турции истребителей F-35.Президент США Дональд Трамп заблокировал поставки в связи с опасениями, что используемые в этих самолетах стелс-технологии могут быть скомпрометированы передовыми российскими радарными системами.Истребители F-35 должны были сменить стареющую турецкую флотилию из F-16. Анкара предупреждает, что в качестве альтернативы может закупить российские самолеты Су-35.Отметим, что аналитики считают, что масштабные закупки российских истребителей, вероятно, будут иметь далеко идущие последствия, гораздо более значительные, чем приобретение С-400.Так как подготовка турецких пилотов Су-35 будет проходить в Москве, то Турцию могут исключить из совместных военно-воздушных учений с партнерами по НАТО,- сообщает Голос Америки.