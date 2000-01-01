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Бельгийская полиция провела хакерскую атаку против сайтов ИГ | Фото:26.11 17:34   MIGnews.com

Бельгийская полиция провела хакерскую атаку против сайтов ИГ

Бельгийские специалисты совместно с европейским полицейским агентством Европол провели хакерскую атаку на «тысячи действующих аккаунтов», распространяющих информацию агентства пропаганды террористической организации «Исламское государство» Amaq. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

Хакерская атака была осуществлена в рамках расследования, проводимого бельгийской полицией, сообщает агентство France-Presse. Как пояснил агентству официальный представитель прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт, это уже вторая хакерская атака на сайты ИГ, проводимая бельгийскими специалистами. «В настоящий момент мы их обрушили. Но не будем наивными, после первой кибератаки в 2018 году они вернулись», – сказал он.

Отметим, что первая операция бельгийцев и Европола проводилась 27 апреля 2018 года, на ее подготовку потребовалось два года. В ней приняли участие и американцы. Тогда хакерской атаке подверглись несколько сайтов пропаганды ИГ, но основной целью было так называемое информационное агентство джихадистов Amaq. За два дня было уничтожено несколько тысяч аккаунтов в восьми странах.


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