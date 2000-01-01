26.11 11:06 MIGnews.com

Сторонники "Хизбалла" и "Амаль" напали на демонстрантов

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В понедельник сторонники движений "Хизбалла" и "Амаль" напали на ливанских антиправительственных демонстрантов в Бейруте, когда армейские подкрепления вмешались, чтобы ослабить напряженность.Местное телевидение показало, что незадолго до полуночи в воскресенье пешеходы и мотороллеры прибыли на контрольно-пропускной пункт, установленный протестующими против взяточничества на ключевой улице столицы.Они выкрикивали оскорбления и скандировали лозунги в поддержку руководителей шиитских движений "Хизбалла" и "Амаль", прежде чем ненадолго прорваться и напасть на некоторых демонстрантов.Люди на контрольно-пропускном пункте скандировали «мирно, мирно», так как силы безопасности и армейские подкрепления были развернуты толстой линией между обеими сторонами.По словам местного телеканала, контрпротестующие также направились в главный «нервный центр» протестов поблизости и разрушили там палатки.