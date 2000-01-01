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Израиль и США призывают ЕС принять меры против бойкота | Фото:26.09 15:30   MIGnews.com

Израиль и США призывают ЕС принять меры против бойкота

Представители Израиля и США призвали лидеров Европейского Союза принять меры против организаций, поддерживающих международный бойкот Израиля.

Гилад Эрдан, министр внутренней безопасности Израиля, заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕС должен прекратить финансирование возглавляемого палестинцами движения за бойкот, отчуждение и санкции (BDS). Он также говорил об этом во время беседы с американским посланником Эланом Карром.

Движение BDS – это кампания, пропагандирующая различные формы бойкота против Израиля, пока он не выполнит свои обязательства согласно международному праву.

Израиль рассматривает движение как стратегическую угрозу и обвиняет его в антисемитизме. Немецкие законодатели одобрили в мае резолюцию, в которой BDS была объявлена «антиизраильской», а ее методы – антисемитскими. Это первый европейский парламент, который принял такое решение.

Израильские и американские лидеры также предупреждают о росте числа нападений на евреев в Западной Европе.

Отметим, что согласно данным, собранным Тель-Авивским университетом, количество антисемитских атак во всем мире выросло на 13% в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество таких инцидентов отмечено в США, Франции, Великобритании и Германии.


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