26.09 15:30 MIGnews.com

Израиль и США призывают ЕС принять меры против бойкота

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Представители Израиля и США призвали лидеров Европейского Союза принять меры против организаций, поддерживающих международный бойкот Израиля.Гилад Эрдан, министр внутренней безопасности Израиля, заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕС должен прекратить финансирование возглавляемого палестинцами движения за бойкот, отчуждение и санкции (BDS). Он также говорил об этом во время беседы с американским посланником Эланом Карром.Движение BDS – это кампания, пропагандирующая различные формы бойкота против Израиля, пока он не выполнит свои обязательства согласно международному праву.Израиль рассматривает движение как стратегическую угрозу и обвиняет его в антисемитизме. Немецкие законодатели одобрили в мае резолюцию, в которой BDS была объявлена «антиизраильской», а ее методы – антисемитскими. Это первый европейский парламент, который принял такое решение.Израильские и американские лидеры также предупреждают о росте числа нападений на евреев в Западной Европе.Отметим, что согласно данным, собранным Тель-Авивским университетом, количество антисемитских атак во всем мире выросло на 13% в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество таких инцидентов отмечено в США, Франции, Великобритании и Германии.