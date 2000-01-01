26.09 14:00 MIGnews.com

Иранские "ястребы" критикуют президента ИРИ Хасана Рухани

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Дипломатическое взаимодействие президента Ирана Хасана Рухани с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства вызвало поток резких нападок со стороны сторонников жесткой линии в стране. Эти критики уже давно обвиняют Рухани в том, что он не ответил на «отказ» европейских государств от Совместного комплексного плана действий (СВПД). Они настаивают на полном отказе от соглашения, утверждая, что затянувшиеся переговоры с европейскими сторонами-подписантами – пустая трата времени.«Кейхан», периодическое издание, связанное с канцелярией верховного лидера, сообщило, что Рухани «неуважительно относился к достоинству Ирана», пообщавшись со своим французским коллегой Эмануэлем Макроном, которого ежедневная газета назвала «более, чем бесполезным посредником». В отдельной статье «Кейхан» посоветовал Рухани найти «ключ» дома, опираясь на внутренние экономические возможности, а не на поиск решений на нью-йоркских встречах.До рукопожатия с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном президент Ирана уже находился под все возрастающим давлением со стороны таких сторонников жесткой линии, как Абдолла Ганджи, главный редактор газеты «Джаван», которая официально представляет Корпус стражей Исламской революции. Кроме того, Хоссейн Нагхави Хоссейни, ярый критик администрации Рухани и пресс-секретарь комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, посоветовал Рухани игнорировать Джонсона, потому что «подход Великобритании к Ирану был даже более жестким, чем подход Соединенных Штатов».Рухани, однако, продолжил встречу после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мировые лидеры, взаимодействующие с Рухани в Нью-Йорке, являются признаком того, что мы как никогда близки к дипломатическому открытию, – написал активист-реформист в Твиттере и сторонник Рухани Салар Ахмади. – Обратите внимание, что канцлер Германии впервые после революции 1979 года встречается с иранским президентом».Тем не менее, как сторонники жесткой линии, так и реформисты, похоже, разделяли толкование того, что обращение президента США Дональда Трампа к Генеральной Ассамблее было «неудавшейся атакой» против Ирана. «Речь была лишена какого-либо нового содержания или четкой дорожной карты, – сообщил «Джаван». – Сняв со стола военный вариант, Трамп во время своей речи продемонстрировал мощь Ирана».«Экономический терроризм Трампа нацелен на право иранцев на здоровье и жизнь ежедневно, но Трамп называет это миротворческой политикой», – написал в Твиттере пресс-секретарь правительства Рухани Али Рабией, добавив, что упоминания президента США о войне и мире напоминают «Министерство правды» в известном антиутопическом романе Джорджа Оруэлла «1984».Тем временем, пресс-секретарь правительства Рухани Али Рабией, возвращаясь к последним рассуждениям о том, может ли Рухани встретиться с Трампом в Нью-Йорке, заявил, что «Иран не пожертвует своими интересами ради внутренней политики США», предположив, что Трамп стремится к переизбранию, требуя нового соглашения с Тегераном.Отметим, что иранский чиновник подтвердил ранее поступившие сообщения о том, что для «выхода из тупика» Рухани выразил готовность к «небольшому изменению» ядерной сделки, но только в том случае, если в обмен будут сняты санкции и Соединенные Штаты восстановят свой первоначальный статус в соглашении.