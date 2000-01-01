26.09 12:31 MIGnews.com

Израиль начнет поставлять природный газ в Египет

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Недавно было подписано соглашение, позволяющее египетской газовой компании Восточного Средиземноморья использовать трубопровод Евразия-Израиль, что позволит возобновить экспорт природного газа в Египет.Отметим, что, по мнению нефтяных экспертов и экономистов, сделка устранила последнее препятствие для начала экспорта газа из Израиля в Египет. 19 февраля 2018 года израильская компания Delek Drilling и находящаяся в Техасе компания Noble Energy объявили о подписании 10-летнего контракта на сумму 15 миллиардов долларов с египетской компанией Dolphinus Holdings на экспорт природного газа в Египет. Обе компании решили в сентябре 2018 года приобрести доли в трубопроводе EMG, чтобы облегчить сделку.«Израиль сталкивался с серьезными препятствиями в предоставлении морского трубопровода для поставок газа, добываемого с израильских морских месторождений Тамар и Левиафан, в египетскую сеть. После подписания соглашения трубопровод EMG будет использоваться для соединения израильского города Ашкелон с Эль-Аришем на Синайском полуострове в Египте», – сказал Аль-Монитор Ахмед эш-Шами, профессор технико-экономических исследований в университете Айн-Шамс.Шами сказал, что, несмотря на то, что сделка заключается между частными компаниями, египетское правительство получит от этого косвенную выгоду, и сделка увеличит доходы государства.Экономист объяснил, что израильский газ дешев, по сравнению с импортируемым сжиженным газом, и это облегчает работу промышленного сектора, а также помогает правительству снабжать национальные проекты, которые уже реализуются, энергией и удовлетворять местный спрос.«Египетское правительство уже косвенно получает прибыль от частных компаний, которые закупают газ, будь-то Израиль или любая другая страна. Это потому, что правительство собирает плату за использование национальной сети газов и доходы от использования египетских станций сжижения», – добавил он.Шами также сказал, что наиболее важным является тот факт, что соглашение поддерживает стратегию Египта по превращению в региональный центр газовой промышленности и экспорта газа в мир.«Египет будет использовать израильский газ и обрабатывать его на своих станциях сжижения для реэкспорта в Европу. Это изменит ситуацию в Египте», – сказал он.