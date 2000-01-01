Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль начнет поставлять природный газ в Египет | Фото:26.09 12:31   MIGnews.com

Израиль начнет поставлять природный газ в Египет

Недавно было подписано соглашение, позволяющее египетской газовой компании Восточного Средиземноморья использовать трубопровод Евразия-Израиль, что позволит возобновить экспорт природного газа в Египет.

Отметим, что, по мнению нефтяных экспертов и экономистов, сделка устранила последнее препятствие для начала экспорта газа из Израиля в Египет. 19 февраля 2018 года израильская компания Delek Drilling и находящаяся в Техасе компания Noble Energy объявили о подписании 10-летнего контракта на сумму 15 миллиардов долларов с египетской компанией Dolphinus Holdings на экспорт природного газа в Египет. Обе компании решили в сентябре 2018 года приобрести доли в трубопроводе EMG, чтобы облегчить сделку.

«Израиль сталкивался с серьезными препятствиями в предоставлении морского трубопровода для поставок газа, добываемого с израильских морских месторождений Тамар и Левиафан, в египетскую сеть. После подписания соглашения трубопровод EMG будет использоваться для соединения израильского города Ашкелон с Эль-Аришем на Синайском полуострове в Египте», – сказал Аль-Монитор Ахмед эш-Шами, профессор технико-экономических исследований в университете Айн-Шамс.

Шами сказал, что, несмотря на то, что сделка заключается между частными компаниями, египетское правительство получит от этого косвенную выгоду, и сделка увеличит доходы государства.

Экономист объяснил, что израильский газ дешев, по сравнению с импортируемым сжиженным газом, и это облегчает работу промышленного сектора, а также помогает правительству снабжать национальные проекты, которые уже реализуются, энергией и удовлетворять местный спрос.

«Египетское правительство уже косвенно получает прибыль от частных компаний, которые закупают газ, будь-то Израиль или любая другая страна. Это потому, что правительство собирает плату за использование национальной сети газов и доходы от использования египетских станций сжижения», – добавил он.

Шами также сказал, что наиболее важным является тот факт, что соглашение поддерживает стратегию Египта по превращению в региональный центр газовой промышленности и экспорта газа в мир.

«Египет будет использовать израильский газ и обрабатывать его на своих станциях сжижения для реэкспорта в Европу. Это изменит ситуацию в Египте», – сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:20
Умер экс-президент Франции Шак Ширак
13:00
Два еврея и араб: на МКС прибыло новое пополнение
12:45
В Ликуде объявили о готовности принять предложение Ривлина
12:40
Кронпринц Саудии в ответе за убийство Хашогги
12:12
Выборы в Израиле: какой была явка в Иудее и Самарии
11:55
Победительница кулинарного шоу оказалась женой мошенника
11:30
Палестинцы теряют доверие к ПА
11:15
Австралийский премьер прокомментировал речь Тунберг
10:58
США выделили $52 млн на поддержку венесуэльской оппозиции
10:55
Коэн уличил "Кахоль Лаван" в лицемерии
10:25
Анкара отвергла обвинения Каира
10:13
Разведка: есть угроза нападения Ирана на Израиль
09:58
Раввин отказался женить сына "врага харедим" Либермана
09:37
Стало известно, что Ривлин предложил Ганцу и Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus