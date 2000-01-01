26.09 10:25 MIGnews.com

Анкара отвергла обвинения Каира

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МИД Турции назвал «ложными и клеветническими» озвученные накануне высказывания представителя египетского МИД в адрес турецкого государства и его президента Реджепа Тайипа Эрдогана.«Тот факт, что те, кто пришел к власти в результате военного переворота, критикуют турецкую демократию, сам по себе трагикомичен», – говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.Аксой напомнил, что «Турция, как ответственный член международного сообщества, неоднократно призывала власти Египта положить конец систематическим и широко распространенным в этой стране нарушениям прав человека, принципов демократии, справедливости, равенства, свободы и ответственности, а также удовлетворить законные требования египетского народа».Дипломат также отметил, что мировому сообществу хорошо известно о политически мотивированных судебных процессах в Египте, которые неоднократно подвергались критике со стороны различных международных организаций.По словам чиновника, египетское руководство «вместо того, чтобы внять основанным на принципах доброй воли призывам, предпочитает занимать агрессивную позицию, пытаясь скрыть различные нарушения прав граждан Египта».Представитель МИД Турции отметил, что нападки властей на Турцию, которой принадлежит ведущая роль в борьбе с терроризмом, являются очевидным проявлением подобного подхода.Отметим, что, по словам Аксоя, борьба Турции с терроризмом, являющимся для страны внешней угрозой, способствует территориальной целостности соседних государств, в первую очередь Сирии, а также безопасности всего региона.