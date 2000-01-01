26.06 11:53 MIGnews.com

Иран откажется от ядерной сделки на следующей неделе

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Как сообщают СМИ, Иран заявил во вторник, что официально выйдет из ядерной сделки с мировыми державами на следующей неделе после того, как США введут новые жесткие санкции в отношении лидеров страны.7 июля Тегеран "решительно" откажется от всех обязательств, которые он взял на себя в ядерной сделке 2015 года, сообщает иранское государственное ведомство во вторник.«С 7 июля Иран решительно предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств» по ​​ядерной сделке, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани.Отметим, что ранее во вторник советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «все варианты остаются на столе», если Иран превысит лимит обогащения урана, согласованный в рамках ядерной сделки 2015 года.Он сказал, что Иран "должен отказаться от своей погони за ядерным оружием".Министр экономики Ирана Фархад Дейпасанд заявил в понедельник, что Тегеран готов противостоять любым новым санкциям, введенным США против верховного лидера страны аятоллы Али Хаманеи и министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа.«У нас есть планы и варианты противодействия давлению и санкциям противника», – сказал министр.Тем временем, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Иран совершит «серьезную ошибку», нарушив соглашение о ядерной программе 2015 года.«Французская, немецкая и британская дипломатия полностью мобилизованы, чтобы Иран осознал, что это не в его интересах», – заявил Жан-Ив Ле Дриан в парламенте.