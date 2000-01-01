26.06 10:25 MIGnews.com

Продление американских санкций – "враждебный акт"

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Как сообщают СМИ, Белый дом продлил действие шести документов, содержащих санкции, введенные в отношении ядерных и ракетных программ Северной Кореи, на один год.По этому поводу представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что продление США санкций против Северной Кореи было актом враждебности и прямым вызовом историческому саммиту двух стран в Сингапуре в прошлом году.Он резко раскритиковал высказывания госсекретаря США Майка Помпео о том, что более 80% экономики Северной Кореи пострадали от санкций и обвинил Вашингтон в «злобной клевете» на Пхеньян в своих последних отчетах о торговле людьми и свободе вероисповедания во всем мире.«Это проявление самых крайних враждебных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил пресс-секретарь официальному северокорейскому информационному агентству KCNA.«Все это ясно говорит о том, что дикая мечта Соединенных Штатов поставить нас на колени с помощью санкций и давления совсем не изменилась, а становится еще более неприкрытой», – добавил он.Отметим, что Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели свой первый, революционный саммит в Сингапуре в июне прошлого года, договорившись развивать новые отношения и работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.Но второй саммит во Вьетнаме в феврале провалился, поскольку обеим сторонам не удалось найти компромисс между призывами США к денуклеаризации и требованиями Северной Кореи об ослаблении санкций.С тех пор Северная Корея жаловалась на санкции США и требовала, чтобы Помпео был заменен кем-то «более зрелым», восхваляя взаимопонимание Кима с Трампом.Помпео, выступая перед журналистами в воскресенье, вселил надежду на возрождение ядерных переговоров после недавнего обмена письмами между Трампом и Кимом.Однако, представитель Северной Кореи предупредил, что будет трудно добиться денуклеаризации, пока в политике США доминируют политики, которые страдают «заядлым антагонизмом» по отношению к Северной Корее.«Наше государство не является страной, которая поддастся санкциям США, и мы не являемся страной, на которую США могут напасть, когда захотят», – добавил он.