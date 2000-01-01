26.05 17:26 MIGnews.com

ВОЗ наносит удар Трампу в борьбе за лекарство от COVID-19

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ВОЗ приостановила испытания препарата, который Дональд Трамп продвигал в качестве защиты от коронавируса, что усилило опасения по поводу того, как президент США справится с пандемией, в результате которой погибло почти 100 000 американцев.Трамп стал инициатором применения гидроксихлорохина в качестве потенциального «щита» или лечения вируса, который заразил почти 5,5 миллиона человек и убил 345 000 человек по всему миру, заявив, что он принял курс препарата в качестве профилактической меры.Президент Бразилии Хейр Болсонаро также активно пропагандировал гидроксихлорохин, в то время как вирус распространился по всей стране, которая на этой неделе стала второй наиболее зараженной в мире после Соединенных Штатов.Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, что прекращает тестирование препарата на COVID-19 после того, как исследования поставили под сомнение его безопасность, в том числе одно опубликованное в пятницу, которое показало, что оно фактически повышает риск смерти.ВОЗ «установила временную паузу ... пока данные о безопасности пересматриваются», - сказал ее руководитель Тедрос Адханом Гебреесус, имея в виду гидроксихлорохин в глобальном исследовании различных возможных методов лечения.Несмотря на приостановку ВОЗ, министерство здравоохранения Бразилии заявило в понедельник, что будет продолжать рекомендовать гидроксихлорохин для COVID-19.«Мы сохраняем спокойствие, и никаких изменений не будет», - заявила на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения Майра Пиньейру.