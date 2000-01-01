26.05 15:50 MIGnews.com

Грузовые рейсы: оттепель в израильско-турецких связях?

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Израильская авиакомпания El Al возобновила грузовые рейсы два раза в неделю между Тель-Авивом и Стамбулом впервые за 10 лет - признак того, что двусторонняя напряженность в течение десятилетия может ослабнуть.Грузовой рейс приземлился в Стамбуле в воскресенье утром, чтобы забрать гуманитарную помощь и защитное снаряжение, предназначенное для медицинских групп США, сражающихся с COVID-19.Вместе с тем, по некоторым источникам, Израиль и Турция вели переговоры за закрытыми дверями, чтобы договориться о морских границах и исключительных экономических зонах в восточной части Средиземного моря.МИД Израиля недавно заявил, что «гордится нашими дипломатическими отношениями с Турцией».Д-р Нимрод Горен, глава Израильского института региональной внешней политики, сказал, что грузопоток является позитивным и заметным событием в двусторонних отношениях, которое, вероятно, было одобрено высшими правительственными чиновниками с обеих сторон и потребовало дипломатических усилий.«Однако тот факт, что этот шаг происходит параллельно с дискуссией об аннексии Израиля на Западном берегу и критикой аннексии со стороны региональных и международных игроков, может повлиять на то, как это будет выглядеть в Турции», - сказал он.Но Горен считает, что в настоящее время маловероятно, что Израиль продвинет соглашение о демаркации на море с Турцией, поскольку это потрясет несколько региональных балансов одновременно.«Это поставит под угрозу и вступит в противоречие с важными альянсами в восточном Средиземноморье, которые Израиль создал в последние годы с Грецией, Кипром и Египтом», - добавил он.Между тем, как сообщали СМИ, в этом месяце, Турция ведет противоречивые переговоры с Израилем о взаимовыгодных морских границах в Средиземном море. Аналитики считают, что Эрдоган пытается рисковать политическим балансом.«Я думаю, что Турция пытается создать экономические связи с Израилем, потому что политические выгоды от блокады и изоляции ослабли», - сказал Райан Бол, аналитик по Ближнему Востоку в компании геополитического риска Stratfor.«Но в то же время они хотят сохранить некоторую традицию симпатии к Палестине для тех оставшихся сторонников, которым все еще важна эта проблема».