26.05 14:47 MIGnews.com

Израиль требует расширить миротворческую миссию в Ливане

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В преддверии продления мандата ВСООНЛ этим летом, а также с ростом напряженности на границе Израиль хочет ввести правила, чтобы миротворцы ООН могли быть более эффективными.Посол Израиля в ООН Дэнни Данон сказал, что его правительство стремится к значительным изменениям в деятельности миротворческой миссии ООН на юге Ливана. Данон сказал, что Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) должны предоставить своим войскам свободу передвижения по всему региону и иметь доступ к любым подозрительным местам, включая места присутствия Хизбаллы (Хезболла, среди прочего, построила туннели в рамках стратегия нападения на Израиль в прошлом). Он сказал, что когда миротворцы блокируются от входа куда угодно, об этом следует немедленно сообщить Совету безопасности ООН.ВСООНЛ были первоначально созданы в 1978 году для наблюдения за выводом израильских сил обороны из южного Ливана. После войны 2006 года между Израилем и "Хизбаллой" мандат ВСООНЛ был расширен. Миротворцам было предложено оказать поддержку ливанским вооруженным силам в распространении их полномочий на весь юг страны, в том числе вдоль «голубой линии», на демаркацию границы с Израилем.Израиль неоднократно обвинял боевиков "Хизбаллы" в том, что они препятствуют ВСООНЛ в выполнении их мандата. Кроме того, по мнению Израиля, военнослужащие ВСООНЛ на протяжении многих лет воздерживались от любой вооруженной конфронтации с "Хизбаллой.Израильский посланник сказал, что Израиль будет продолжать настаивать на реформах до того, как мандат ВСООНЛ будет продлен летом, заявив: «Мы не хотим отправлять войска обратно в свои страны, но мы хотим, чтобы они стали более эффективными».