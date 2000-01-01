26.05 13:23 MIGnews.com

Израиль: хакеры атаковали центры исследования COVID-19

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По сообщению Jewish Press, несколько израильских исследовательских центров стали объектами многочисленных попыток саботировать способность Израиля производить вакцину для предотвращения распространения COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом.По данным 12-го канала ИТВ , Израиль определил организаторов атаки .Сложная кибератака была проведена против израильских исследовательских институтов, которые занимаются созданием лекарств для лечения нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и вакцины для его предотвращения.Аналитики отмечают, что эти атаки не имели своей целью попытки извлечения информации, а направлены были на то, что бы саботировать исследование. Но эта цель не была достигнута, так как они были безуспешными.Как известно в последнее время Иран ведет кибервойну против Израиля, и этот инцидент может быть еще одним шагом в битве между двумя странами.