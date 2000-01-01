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Саудовская Аравия протягивает `руку мира` 26.05 14:10   MIGnews.com

Саудовская Аравия протягивает "руку мира"

Кабинет министров Саудовской Аравии заявил, что приложит все свои силы для того, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке.

Согласно газете "Rai alyoum", после окончания заседания правительства Саудовской Аравии во дворе аль-Салам в Джидде во главе с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом, правительство Эр-Рияда в опубликованном заявлении объявило, что полностью осведомлено об отчетах, касающихся региональных и международных событий и усилий по их устранению.

В заявлении говорится, что "Саудовская Аравия делает упор на мир в регионе и сделает все возможное, чтобы предотвратить любую войну и сохранить мир".

Правительство Эр-Рияда также выразило надежду на проведение 14-го раунда встречи Организации исламского сотрудничества в Мекке с целью выработки единой позиции по различным вопросам и событиям в мусульманском мире.

Правительство Саудовской Аравии далее подчеркнуло: "Жители региона, в том числе и народ Ирана, имеют право жить в безопасности и стабильности и быть свидетелями развития своих стран".

Тем временем госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, комментируя ситуацию вокруг Ирана подчеркнул, что Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, но ответит со всей силой, если другая сторона начнет ее "Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, не стремится к ней и сделает все от нее зависящее, чтобы предотвратить эту войну.

В то же время она подтверждает: если другая сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью и будет защищать себя и свои интересы", - написал аль-Джубейр в Twitter.


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