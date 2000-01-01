26.05 14:10 MIGnews.com

Саудовская Аравия протягивает "руку мира"

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Кабинет министров Саудовской Аравии заявил, что приложит все свои силы для того, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке.Согласно газете "Rai alyoum", после окончания заседания правительства Саудовской Аравии во дворе аль-Салам в Джидде во главе с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом, правительство Эр-Рияда в опубликованном заявлении объявило, что полностью осведомлено об отчетах, касающихся региональных и международных событий и усилий по их устранению.В заявлении говорится, что "Саудовская Аравия делает упор на мир в регионе и сделает все возможное, чтобы предотвратить любую войну и сохранить мир".Правительство Эр-Рияда также выразило надежду на проведение 14-го раунда встречи Организации исламского сотрудничества в Мекке с целью выработки единой позиции по различным вопросам и событиям в мусульманском мире.Правительство Саудовской Аравии далее подчеркнуло: "Жители региона, в том числе и народ Ирана, имеют право жить в безопасности и стабильности и быть свидетелями развития своих стран".Тем временем госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, комментируя ситуацию вокруг Ирана подчеркнул, что Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, но ответит со всей силой, если другая сторона начнет ее "Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, не стремится к ней и сделает все от нее зависящее, чтобы предотвратить эту войну.В то же время она подтверждает: если другая сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью и будет защищать себя и свои интересы", - написал аль-Джубейр в Twitter.