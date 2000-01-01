26.05 12:06 MIGnews.com

Израиль восстанавливает зону рыболовства в Газе

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Этот шаг произошел всего через три дня после того, как Израиль сократил пределы офшорного промысла в ответ на то, что палестинцы запустили воздушные шары с зажигательной смесью на территорию Израиля.Он восстанавливает рыболовную зону до пределов, установленных в апреле перед всеобщими выборами в Израиле, и является крупнейшим разрешенным за последние годыИзраиль заявил, что он ослабил ограничения на промысел в блокированном секторе Газа с целью предотвращения ухудшения гуманитарных условий в палестинском анклаве.COGAT, подразделение министерства обороны, которое контролирует такие правила, заявило, что зона промысла «расширяется до 15 морских миль», по сравнению с 10.Он восстанавливает зону рыболовства до пределов, установленных в апреле перед всеобщими выборами в Израиле, и является крупнейшим за последние годы.Дополнительные морские мили важны для рыбаков Газы, поскольку они приносят более ценный улов более глубоководных видов рыбы в пределах досягаемости.«Эта мера является частью гражданской политики по предотвращению ухудшения гуманитарных условий в секторе Газа и согласуется с политикой разграничения между террористами и простым населением», - говорится в заявлении COGAT.Если это действительно так и запрет на рыбную ловлю влияет на состояние гуманитарных условий в секторе, то зачем использовать его в качестве ответного шага на запуск огненных шаров. Ведь все равно после нескольких дней приходится отказываться от такого способа воздействия на поведение палестинцев. Получается как в танце-«шаг вперед и два назад»По данным ООН, около 80 процентов палестинцев в обедневшей Газе зависят от международной помощи.Израиль и палестинские боевики в Газе вели три войны с тех пор, как ХАМАС пришел к власти над анклавом более десяти лет назад.Четыре израильских гражданских лица и 25 палестинцев, включая по меньшей мере девять боевиков, были убиты в ходе эскалации в начале этого месяца.Согласно сообщениям, прекращение огня 6 мая включало в себя принятие Израилем мер по ослаблению блокады Газы, в то время как ХАМАС, в свою очередь, успокоил бы протесты на границе.