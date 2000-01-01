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Как это делается в Иране | Фото: Parmida Rahimi/Flickr26.04 17:22   MIGnews.com

Как это делается в Иране

Иранские СМИ сообщают, что предвыборная кампания на 12-х президентских выборах официально началась после того, как из общего числа более 1600 зарегистрировавшихся кандидатов была подтверждена компетентность шести.

Пресс-секретарь Совета охраны конституции Аббас-Али Кадходаи, разъясняя подход совета к вопросу установления компетентности кандидатов, заметил, что этот орган фактически никакого не дисквалифицирует, а только объявляет министерству внутренних дел имена тех, кто полностью отвечают обозначенным в конституции условиях. Ссылаясь на ст. 59 закона о президентских выборах, он подчеркнул, что кандидаты могут представить в этот совет пакет своих документов в пользу своей компетентности в установленные сроки для обстоятельного рассмотрения.

Данная статья сформулирована таким образом, что Совет охраны конституции на президентских выборах фактически не объявляет о дисквалификации того или иного кандидата, а только объявляет в избирательные органы имена соответствующих всем условиям.

В представлении закона, граница между компетентностью и некомпетентностью для занятия высшего поста в исполнительной власти проходит не только по уровню занимавшихся ранее должностей или политического опыта. Так, бывший президент Махмуд Ахмадинежад не получил окончательного подтверждения в силу определенных законодательных соображений. Это говорит о том, что Совет охраны конституции при подтверждении компетентности рассматривает и послужной список кандидатов. Деятельность Ахмадинежада на посту президента и несоблюдение им ряда постановлений исламского меджлиса вызвали трения и разногласия между тремя ветвями власти, что наверняка повлияло на нынешнее решение Совета охраны конституции.
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