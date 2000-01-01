26.02 15:42 MIGnews.com

Саудовцы осуждены по обвинению в шпионаже в пользу Ирана

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Суд в Саудовской Аравии вынес предварительные приговоры восьми саудовским подданым, обвинив их в шпионаже в пользу Ирана и наблюдении за двумя иностранными посольствами в королевстве, сообщает «Аль-Арабия» .Одному из этих осужденных грозит смертная казнь, поскольку он был признан виновным в разглашении конфиденциальной информации иранской разведке. Остальные семеро приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже за «связь и сотрудничество с людьми, работающими в посольстве Ирана», сообщается в твите Саудовского государственного телевидения.Утечка конфиденциальной информации может поставить под угрозу национальную безопасность Саудовской Аравии. Разведка в двух иностранных посольствах включала сбор информации, такой как расположение их входов, выходов и детали безопасности. Посольства, о которых идет речь, не названы.Все восемь были проинформированы о том, что они имеют право обжаловать свои приговоры в течение 30 дней после их официального вынесения.