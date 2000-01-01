26.02 15:00 MIGnews.com

Для Египета Газа более привлекательна без Ханийи

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Новости о том, что Египет запретил Исламу Ханийи, главе политического бюро ХАМАСа, возвращаться в Каир после его зарубежного турне, как ожидается, вызовут кризис между египетскими властями и ХАМАС. Тем не менее, делегация безопасности из Главной разведывательной службы Египта завершила свой визит 12 февраля в сектор Газа мирно после встречи с лидерами ХАМАС.Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем заявил в пресс-релизе в тот день, что египетская делегация встретилась с главой ХАМАСа в Газе Яхья Синвар и его заместителем, членом политического бюро ХАМАС Халилом аль-Хайей.Кассем отметил, что встречи были посвящены «укреплению отношений между двумя сторонами, роли Египта в ослаблении израильской осады Газы и примирению между палестинскими группировками», особенно ХАМАС в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу.Что касается Ханийи, источники ХАМАС подтвердили в заявлении для прессы от 2 февраля, что он будет продолжать руководить политическим бюро движения, но будет делать это из Дохи, чтобы он мог свободно проводить свои зарубежные поездки, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца 2020 или начало 2021 года.Объявление о поселении Ханийи в Катаре последовало за сообщениями в прошлом месяце о том, что египетские власти препятствовали его возвращению из зарубежного тура, в который до сих пор входили Катар, Турция, Иран и Малайзия, в Египет, из которого можно попасть в Газу по единственному переходу в Рафиахе.Однако, многочисленные заявления ХАМАС опровергли сообщения. Тем временем, палестинский журналист, близкий к лидерам ХАМАСа, сказал «Аль-Монитор», что они в полной мере осведомлены о том, что Египет попросил Ханию не ездить в Тегеран для участия в похоронах командира Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани. Но Ханийя намеренно нарушил это условие, из-за чего Каиру было трудно разрешить его возвращение в настоящее время, добавил он.Журналист, который попросил об анонимности, сказал, что есть две возможности относительно вопроса Ханийи с египетскими властями. «Первая возможность состоит в том, что Ханийя поехал в Иран, ожидая, что Египет позже пропустит это нарушение своих условий, чтобы избежать напряженных отношений», - сказал он.Он добавил: «Второе - это то, что Ханийя отправился в Иран, игнорируя условия Египта, потому что он с самого начала принял решение не возвращаться в Египет или Газу в свете ограничения Египта на его передвижение с 2017 года.