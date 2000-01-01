26.02 13:37 MIGnews.com

Число погибших от эпидемии коронавируса в Иране растет

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Иран близок к полному закрытию границ на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса, о которой впервые было сообщено в прошлую среду в городе Кум , центре его могущественного духовенства и месте, где часто посещаются святые святыни. По состоянию на 25 февраля число погибших по сообщениям от Министерства здравоохранения страны составляла 15. Эта цифра скорее всего, не точная, так , как подозрительные случаи приближаются к 1000 отметки по крайней мере в 11 пострадавших провинциях.Цифры также сильно различаются в разных отчетах. Ахмад Ами-Абади , один из законодателей, представляющих Кум в парламенте Ирана, заявил, что число жертв значительно превысило 50, и заставил заместителя министра здравоохранения Иража Харирчи уйти в отставку. Харирчи вызвал ярость, отклонив требования о введении полного карантина в Куме, описав такие меры как устаревшие практики Первой мировой войны . Проверка самого медицинского чиновник в настоящее время дал положительный результат.«Мы обязательно убьем болезнь в ближайшие недели», - пообещал Харирчи с поднятым кулаком в вирусном видео после официального присоединения к списку подтвержденных случаев. «Этот вирус не делает различий между властями и простыми людьми, но у нас есть лекарство».Несколько часов спустя Махмуд Садеги , реформистский законодатель и активный защитник гражданских прав, выступил с аналогичным сообщением о своем положительном тесте. В Твиттере он также призвал лидера судебной власти Ирана Ибрагима Раиси отдать распоряжение о временном освобождении политических заключенных, чтобы защитить их от возможной вспышки внутри тюрем.Ранее мэр Тегеранского района 13 был одним из первых, кому поставили диагноз. Согласно последним сообщениям, главный шиитский священнослужитель из Кума аятолла Шобейри Занджани был помещен на карантин после того, как один из его близких, еще один священнослужитель, умер от этой болезни.Эпидемия уже привела к нехватке масок и дезинфицирующих средств в аптеках. Судебные чиновники предупредили о суровом наказании за накопление средств зашиты после того, как полиция обнаружила и провела обыск на нескольких складах, где они хранились.Надо отметить, что в газетных материалах откровенно выражается гнев на «неправильное обращение» правительства с очередным кризисом. «Вирус безответственности хуже, чем коронавирус», - пишет реформистская газета Aftab-e-Yazd . Арман , другой сторонник реформы, поставил под сомнение отказ правительства поставить на карантин Кум, меру, которая могла бы удержать эпидемию от неконтролируемого роста.Ранее мэр Тегеранского района 13 был одним из первых, кому поставили диагноз. Согласно последним сообщениям, главный шиитский священнослужитель из Кума аятолла Шобейри Занджани был помещен на карантин после того, как один из его близких, еще один священнослужитель, умер от этой болезни.Эпидемия уже привела к нехватке масок и дезинфицирующих средств в аптеках. Судебные чиновники предупредили о суровом наказании за копилки после того, как полиция обнаружила и провела обыск на нескольких складах, где хранились материалы.В газетных киосках откровенно выражается гнев на «неправильное обращение» правительства с очередным кризисом. «Вирус безответственности хуже, чем коронавирус», - кричала реформистская газета Aftab-e-Yazd . Арман, другой сторонник реформы, поставил под сомнение отказ правительства поставить на карантин Кум, меру, которая могла бы удержать эпидемию от неконтролируемого роста.