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США и Турция взаимодействуют по Идлибу | Фото:26.02 12:52   MIGnews.com

США и Турция взаимодействуют по Идлибу

США и Турция взаимодействуют по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео, комментируя атаки войск режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации.

«Мы работает вместе с Турцией над поиском того, что мы можем сделать вместе», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Помпео выразил уверенность, что сирийский режим не сможет добиться военной победы, а недавнее наступление в Идлибе только «увеличивает риск конфликта с союзником США по НАТО – Турцией».

Дипломат подчеркнул, что что путь к урегулированию сирийского кризиса лежит через «долгосрочное прекращение огня и переговоры под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».


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