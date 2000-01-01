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Как бороться с терроризмом | Фото: Thinkstock26.02 14:30   MIGnews.com

Как бороться с терроризмом

В интервью немецкой газете Welt, постпред России при НАТО Александр Грушко заявил: "Если государства НАТО действительно заинтересованы в борьбе с террористическими угрозами, они должны переосмыслить свою политику устрашения по отношению к России и стремиться к рациональному диалогу о том, что можно сделать вместе. Потенциал для сотрудничества имеется".

"Совместная работа пошла бы на пользу не только интересам безопасности России, но и интересам безопасности НАТО. Террористическая угроза не знает границ", — отметил он, добавив, что ни одна организация в одиночку не в состоянии создать "островки безопасности".

По словам Грушко, до настоящего времени геополитика и "усилия НАТО оправдать свое право на существование защитой от так называемой российской угрозы" препятствовали сотрудничеству между альянсом и РФ.
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