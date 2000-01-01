26.01 17:59 MIGnews.com

Зариф: Тегеран по-прежнему готов вести переговоры с США

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По сообщению, Associated Press, Иран не исключает возможности переговоров с Соединенными Штатами даже после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал, заявил министр иностранных дел страны в интервью, опубликованном в воскресенье.Мохаммед Джавад Зариф в субботнем интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что он «никогда не исключает возможности того, что люди изменят свой подход и признают существующие реалии».Между Вашингтоном и Тегераном растет напряженность с 2018 года, когда по инициативе президента Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном. С тех пор США неоднократно вводили против Ирана жесткие санкции, которые нанесли серьезный ущерб экономике страны.Зариф подчеркнул готовность Ирана к переговорам, но повторил предыдущее требование своей страны о том, что сначала США должны отменить санкции.«Для нас не имеет значения, кто сидит в Белом доме, важно то, как они себя ведут, - отметил министр. - Администрация Трампа может исправить сделанное в прошлом, отменить санкции и вернуться за стол переговоров. Мы все еще за столом переговоров. Они те, кто ушли».По утверждению президента Трампа, ядерное соглашение 2015 года должно быть пересмотрено, потому что оно не затрагивало программу Ирана по баллистическим ракетам или его участие в региональных конфликтах. Остальные участники соглашения - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - изо всех сил пытались сохранить достигнутые договоренности.После удара американского беспилотника 3 января, в результате которого был убит генерал Кассем Сулеймани, Иран объявил, что больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по программе