26.01 12:06 MIGnews.com

Аббас предупреждает Трампа

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в четверг предупредил Соединенные Штаты чтобы они не пересекали никаких «красных линий» после сообщений о том, что Дональд Трамп намерен опубликовать свой долгожданный мирный план по израильско-палестинскому конфликту.Тем временем, Набиль Абу Рудейне, представитель Аббаса, заявил, что палестинцы требуют положить конец оккупации Израиля с 1967 года и созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.«Если эта сделка будет объявлена в соответствии с этими отклоненными требованиями, руководство объявит о серии мер, в которых мы будем защищать свои законные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя все свои обязанности в качестве оккупирующей державы», - сказал он, согласно Wafa.«Мы предостерегаем Израиль и американскую администрацию от пересечения красных линий».