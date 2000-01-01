26.01 13:51 MIGnews.com

Обошлись без Америки ?

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Комментарии

Переговоры по Сирии, прошедшие в Астане, стали "шагом вперёд", на который многие возлагают большие надежды. "Гарантами перемирия" выступили "три региональные державы": Россия, Турция и, несмотря на протесты сирийской оппозиции, Иран, пишет The Times.Как известно, представители России, Турции и Ирана встретятся в Астане ещё раз, чтобы окончательно определиться с "механизмами реализации мирного соглашения", но подробности этой встречи все ещё не ясны.Повстанцы были категорически против привлечения Ирана, который отправил десятки тысяч войск на поддержку режима президента Башара Асада. Но теперь Тегеран обязан следить за соблюдением перемирия, в нарушении которого обвиняются его же собственные люди, отмечает издание.Представители повстанцев "делают хорошую мину" относительно условий перемирия, хотя понимают, что выбор у них не слишком большой, после того как их главный политический союзник Турция, через территорию которой пролегали все маршруты поставки вооружений, пошла на сделку с остальными сторонами конфликта. Повстанцы утверждают, что Россия обещала им надавить на режим, чтобы тот закончил наступление на Вади-Барада и другие территории оппозиции близ Дамаска, а также отпустил 13 тыс. женщин и детей, которые, как утверждается, находятся в государственных тюрьмах.Примут ли такое решение сирийской проблемы США пока не понятно.