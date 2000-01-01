25.12 14:45 MIGnews.com

Ирану «не нравится» резолюция ООН по правам человека

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18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Иран прекратить нарушения прав человека. Мера, предложенная Канадой, была принята 81 голосом против 30 при 70 воздержавшихся.Иран осудил резолюцию ООН, осуждающую нарушения прав человека в стране. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави ответил: «Использование прав человека политически и в качестве инструмента и применение двойных стандартов в этой области противоречит поощрению прав человека».Мусави назвал резолюцию избирательной, предвзятой, конфронтационной и политически мотивированной.Отметим, что часть резолюции призывает Иран освободить заключенных, задержанных во время крупных акций протеста в ноябре. Согласно Международной Амнистии, 304 человека были убиты после демонстраций, вызванных объявлением о сокращении субсидий на топливо. Тысячи были арестованы. Правительство Ирана не обнародовало официальные цифры, - сообщает Алб-Монитор.Что касается протестов, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джавад Монтазери заявил 19 декабря, что судебная власть скоро выпустит « документацию ноябрьских событий» . Хотя ряд парламентариев и даже авторитетные СМИ выступают за то, чтобы администрация и другие институты были откровенны в отношении количества убитых и арестованных в результате протестов, похоже, что в отчете судебной власти вместо этого будет обоснование жестких репрессий.Кроме того, никто из чиновников не был привлечен к ответственности за подавление протестующих. Однако ряд нынешних парламентариев, которые открыто высказывались о действиях правительства, особенно в социальных сетях, были отстранены от участия в выборах. Парламентские выборы назначены на февраль. По данным МВД, 91% из тех, кто зарегистрировался для участия в выборах, были утверждены.