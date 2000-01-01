25.12 14:35 MIGnews.com

ПА стремится к экономическим отношениям с Оманом

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Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе объявил 9 декабря, что министерская делегация и представители частного сектора посетят Султанат Оман в январе 2020 года, чтобы открыть новые возможности для палестинской экономики и укрепить сотрудничество в рамках стратегии экономического отрыва от Израиля и сосредоточиться на арабской экономическом сотрудничестве. Вовлечение палестинцев в Оман происходит тогда, когда их экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами .Мохаммад Абу Джиаб, главный редактор газеты «Аль-Эктесадия» в Газе, заявил «Аль-Монитор»: «Оман обладает большими экономическими, производственными и нефтяными мощностями. Это плодородная страна, которая станет важным ресурсом для палестинцев с точки зрения занятости рабочих, совместных инвестиций и развития сельскохозяйственного сектора, особенно с учетом того, что климат двух стран схож, и в обеих из них имеется множество неиспользованных сельскохозяйственных районов. Оман - это приморская страна, которая также позволяет обмениваться опытом для развития рыбных богатств ».В июне Оман объявил о планах открыть посольство в Рамалле , что сделает его первым государством Персидского залива, сделавшим это. Некоторые палестинские официальные лица поддержали этот шаг , рассматривая его как возможность укрепить отношения между двумя странами, в то время как другие полагали, что это попытка Омана успокоить палестинцев, недовольных действиями султаната в направлении нормализации отношений с Израилем. В октябре 2018 года состоялась серия визитов между ПА, Израилем и Оманом , в результате чего появилась вероятность того, что растущие политические отношения между оманцами и палестинцами также могут быть причиной стремления палестинцев к укреплению экономических отношений с Оманом.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Оман 26 октября 2018 года, чтобы обсудить мирный процесс и встретился с султаном Кабусом. До этого президент ПА Махмуд Аббас посетил Оман 22 октября, чтобы встретиться с Кабусом и обсудить сотрудничество в различных областях, а после визита Нетаньяху в Оман Аббас встретился в Рамалле 28 октября с посланником султана и 31 октября с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алауи бен Абдаллой . Эта группа визитов подтолкнула к разговору об оманском посредничестве между палестинцами и Израилем для возобновления мирных переговоров, которые застопорились с середины 2014 года. Отметим, что последний официальный визит Израиля в Оман состоялся 5 ноября 2018 года, когда министр иностранных дел Исраэль Кац посетил международные перевозки конференции и предложил построить железную дорогу, связывающую Израиль с арабским заливом,- пишет Аль-Монитор.