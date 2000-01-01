25.12 15:29 MIGnews.com

США могут вывести войска из Африки

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США могут передислоцировать свои войска в разных регионах мира на фоне сдерживания России и Китая, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.По данным газеты, глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения или полного вывода американских войск из стран Западной Африки.Эспер приказал Африканскому командованию ВС США подготовить к январю комплексный план по выводу войск, сообщает издание.Глава Пентагона также планирует сократить численность американского контингента в Ираке с пяти до двух с половиной тысяч человек.Источники сообщают, что США могут покинуть свою военную базу в Нигере, строительство которой обошлось в 110 миллионов долларов, и прекратить поддержку Франции в борьбе с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.Отметим, что по данным газеты, Конгресс США может выступить против этих планов Пентагона.Численность американского контингента за рубежом составляет около 200 тысяч человек.Африканское командование вооружённых сил США или АФРИКОМ (англ. United States Africa Command, USAFRICOM, AFRICOM) — межвидовое единое командование, зона ответственности которого охватывает весь африканский континент с соседними островами, за исключением территории Египта. Официально действует с 1 октября 2008 года. Постоянная штаб-квартира командования располагается в казармах Келли (Штутгарт, Германия).