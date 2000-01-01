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Что в лоб, что по лбу 25.12 11:03   MIGnews.com

Что в лоб, что по лбу

Официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми заявил, что слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в интервью французскому еженедельнику об исчезновении сионистского режима является повторением и точной интерпретацией слов покойного Имама и великого лидера Исламской революции, которые сказали, что режим Израиля исчезнет из-за совершаемых им военных преступлений и экспансии.

"Власти ИРИ никогда не утверждают, что уничтожат Израиль, они повторяют слова покойного Имама, который сказал, что Израиль не должен существовать, ибо политика и поведение режима Израиля приведут к его уничтожению, а это никак не противоречит принципиальной политике Ирана в отношении этого режима", - пояснил Бахрам Гасеми. Ну, успокоил, настоящий дипломат


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