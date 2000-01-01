25.12 15:31 MIGnews.com

Последнее слово Обамы. Провал США на Ближнем Востоке

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Факт начала карьеры президента США с получения Нобелевской премии мира ( ничего еще не сделав для этого) сыграл злую шутку с Бараком Обамой.На протяжении двух каденций он не только не оправдал получение этой премии, но и осуществлял политику, которая привела к разгоранию военного противостояния на Ближнем Востоке, где его политика состояла в попытках отстраниться от происходящего и привела Вашингтон к утрате влияния в регионе. Теперь ситуация находится под контролем России и Ирана, и если США намерены восстановить свою честь, утраченную в Алеппо, то сделать это им придется с другим президентом.Падение Алеппо незадолго до завершения карьры Обамы– это символ для всей его ближневосточной политики в целом, состоявшей из отступлений и выводов войск, пишет The Washington Post. Истинной ценой стремления Обамы отстраниться от происходящего в Сирии стали удручающие картины разрушений в городе – однако американский президент об этом, по-видимому, не жалеет, отмечает автор статьи.И как завершающий аккорд в этом гимне безнравственности и "подстав" своих союзников (вспомним судьбу Египта) позиция Барака Хусейна Обамы, которой руководствовалась представитель США при голосовании в СБ ООН по резолюции осуждающей Израиль. Вот уж точно, что при таких друзьях и враги не нужны.