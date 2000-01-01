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Судья США приказал Ирану выплатить репортеру $180 млн | Фото:25.11 15:48   MIGnews.com

Судья США приказал Ирану выплатить репортеру $180 млн

В пятницу американский суд обязал правительство Ирана выплатить около 180 миллионов долларов в качестве компенсации иранско-американскому журналисту, который был заключен в тюрьму Тегераном по обвинению в шпионаже в 2014 году.

Судья окружного суда США распорядился возместить убытки Джейсону Резаяну и его семье в качестве компенсации за боль и страдания, а также экономические потери за 18-месячное содержание под стражей, когда он подвергался физическому насилию, был лишен сна и медицинской помощи и ему угрожали казнью ,

Отметим, что это решение во многом символично. По словам работодателя Резаяна The Washington Post , Иран не ответил на иск, и исламская республика не возместила ущерб.

Иранско-американский Резаян был корреспондентом поста в Тегеране, когда его арестовали, и провел 544 дня в иранской тюрьме, будучи пешкой в «международном шахматном матче», в результате которого его освободили в январе 2016 года в обмен на семерых иранцев, которых держали в США. Состояния.

Его иранская жена Йегана была арестована вместе с ним, но отпущена через два месяца. Супруги оказались втянутыми в борьбу за власть между руководством Ирана по поводу ядерной сделки страны и отношений Тегерана с Западом.

Суд обязал Иран выплатить Резаяну 23,8 миллиона долларов США за боль, страдания и экономические потери, его брату Али 2,7 миллиона долларов и их матери Марии 3,1 миллиона долларов за аналогичные иски.
Иран должен был выплатить дополнительные 150 миллионов долларов в качестве штрафных убытков всей семье.

«Резаианцы представили доказательства, свидетельствующие о том, что Иран арестовал и задержал Джейсона, чтобы увеличить свои рычаги ведения переговоров в текущих переговорах с Соединенными Штатами», - сказал судья Ричард Леон в своем мнении на 30 страницах.

«Держать человека в заложниках и пытать его, чтобы получить рычаг на переговорах с США, возмутительно, заслуживает наказания и, безусловно, нуждается в сдерживании», - добавил он.

Резаян и трое других американцев были освобождены 16 января 2016 года, в день, когда ядерное соглашение, подписанное в Вене шестью месяцами ранее


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