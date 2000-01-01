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Израиль-Иордания: «замороженный мир» | Фото:25.10 16:59   MIGnews.com

Израиль-Иордания: «замороженный мир»

Накануне 25-й годовщины иордано-израильского мирного договора отношения между соседними государствами еще более холодными, чем когда-либо. Никто не планирует проводить мероприятия, чтобы отметить это событие 26 октября.

Вместо празднования Израиль готовится передать Бакру и Гумар , два участка земли в долине реки Иордан. Передача состоится 10 ноября, через год после того, как король Иордании Абдулла II отказался продлить действие соответствующих приложений к договору, сдавая землю в аренду израильтянам. 10 октября министерство иностранных дел Иордании отклонило сообщения Израиля, утверждая, что Иордания согласилась продлить аренду на приграничных территориях, которые обрабатываются израильтянами . «Окончательный и необратимый» - так цитировался представитель министерства Суфиан Куда, комментируя прекращение действия приложений.

Считается, что серия недавних и более отдаленных действий со стороны Израиля подтолкнула иорданское решение отменить соглашения, включенные в приложение. К ним относятся, в частности, отказ Израиля привлечь к ответственности израильского дипломата, обвиняемого в убийстве двух иорданцев в израильском посольстве в Аммане в 2017 году. Говорят, что еще одним источником напряженности является то, что Израиль не решается выполнить проект строительства совместного водного канала между Красным морем и Мертвым морем.

Недоверие Абдуллы к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и неприязнь короля к политике Израиля в отношении Иордании и палестинцев в течение почти десятилетия лежат в основе растущего разрыва между двумя странами. Это противоречит «личной химии», которая возникла между королем Хуссейном и премьер-министром Ицхаком Рабиным в начале 1990-х годов, и которая продолжалась до убийства последнего в 1995 году. Оба мужчины имели удивительно оптимистичное видение двусторонних связей своих стран, а также мира между Израилем и палестинцами и, соответственно, остальным арабским миром.


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