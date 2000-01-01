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Генсек НАТО призывает увеличить расходы на оборону | Фото:25.10 15:36   MIGnews.com

Генсек НАТО призывает увеличить расходы на оборону

Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

На второй день министерской встречи генсек НАТО выступил на сессии на тему: «Распределение бремени, сдерживание и оборона».

По его словам, главы минобороны обсудят вопросы сдерживания и обороны, для того, чтобы Альянс был готов к будущему.

«Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону. Союзники последние пять лет наращивают оборонные расходы, таким образом, к концу следующего года оборонный бюджет НАТО вырастет на 100 миллиардов долларов»,- сказал генсек.

Столтенберг отметил, что главы минобороны обсудят также инициативы, направленные на повышение уровня реагирования Североатлантического альянса и противодействия кибератакам.


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