Генсек НАТО призывает увеличить расходы на оборону
Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
На второй день министерской встречи генсек НАТО выступил на сессии на тему: «Распределение бремени, сдерживание и оборона».
По его словам, главы минобороны обсудят вопросы сдерживания и обороны, для того, чтобы Альянс был готов к будущему.
«Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону. Союзники последние пять лет наращивают оборонные расходы, таким образом, к концу следующего года оборонный бюджет НАТО вырастет на 100 миллиардов долларов»,- сказал генсек.
Столтенберг отметил, что главы минобороны обсудят также инициативы, направленные на повышение уровня реагирования Североатлантического альянса и противодействия кибератакам.