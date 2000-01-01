25.10 15:36 MIGnews.com

Генсек НАТО призывает увеличить расходы на оборону

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Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.На второй день министерской встречи генсек НАТО выступил на сессии на тему: «Распределение бремени, сдерживание и оборона».По его словам, главы минобороны обсудят вопросы сдерживания и обороны, для того, чтобы Альянс был готов к будущему.«Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону. Союзники последние пять лет наращивают оборонные расходы, таким образом, к концу следующего года оборонный бюджет НАТО вырастет на 100 миллиардов долларов»,- сказал генсек.Столтенберг отметил, что главы минобороны обсудят также инициативы, направленные на повышение уровня реагирования Североатлантического альянса и противодействия кибератакам.