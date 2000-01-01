25.09 15:45 MIGnews.com

Согласится ли Иран на "дополнения или поправки" к СВПД?

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что он открыт для обсуждения "небольших изменений, дополнений или поправок" к соглашению (СВПД) по ядерной программе 2015 года с шестью державами, если США отменят санкции, наложенные на Исламскую республику.На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также допустил участие Ирана в многосторонних дискуссиях, если Соединенные Штаты сами вернутся к соблюдению условий соглашения и отменят санкции.Фактическое предложение Ирана сесть за стол переговоров прокомментировала Ангела Меркель. Канцлер ФРГ считает, что ожидать от Вашингтона отмены антииранских санкций не стоит."Я приветствую предложения о переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, но ничего не получится, если снятие санкций будет предварительным условием к началу переговоров. Я думаю, что это нереально", – сказала Меркель в кулуарах Генассамблеи ООН, cooбщает ANNA NEWS.