25.09 14:21 MIGnews.com

США пригрозили Ирану усилением санкций

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В то время, как появляются предположения о том, будут ли США и Иран использовать Генеральную Ассамблею как шанс встретиться, Президент США Дональд Трамп пригрозил усилить санкции и раскритиковал "агрессию" и "угрожающее поведение" Ирана на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи.Он предупредил во вторник, что санкции против Ирана будут расширены, если он не прекратит свою "фанатичную" вооруженную борьбу и "агрессию" на Ближнем Востоке."В надежде освободиться от санкций режим усилил свою насильственную и неспровоцированную агрессию", – заявил Трамп Организации Объединенных Наций на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.Трамп также раскритиковал "угрожающее поведение" Тегерана при обращении к 193 государствам-членам ООН.Он призвал все страны бороться с влиянием Тегерана, заявив, что «ни одно ответственное правительство не должно субсидировать кровопролитие Ирана»."В надежде освободиться от санкций режим усилил свою насильственную и неспровоцированную агрессию, – заявил Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. – Пока продолжается угрожающее поведение Ирана, санкции не будут отменены – они будут ужесточены".Отметим, что Трамп обвинил Иран в "антисемитском поведении" за его критику Израиля и призвал другие страны региона бороться с "экстремизмом".Эта речь прозвучала в чувствительный момент для двух главных противников. Трамп возлагает на Иран вину за недавние атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.