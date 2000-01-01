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Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани 25.09 11:25   MIGnews.com

Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к началу переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Созданы условия для незамедлительного начала переговоров между Трампом и Рухани, – сказал Макрон на пресс-конференции в Нью-Йорке, где он находится для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. – Прежде всего, необходима полная уверенность в том, что Иран не будет обладать ядерным оружием".

В числе других условий переговоров Макрон назвал выход из кризиса в Йемене, обеспечение безопасности в регионе и снятие экономических санкций с Ирана.

По мнению Макрона, и США, и Иран хотят снизить напряженность в регионе и заключить соглашение.

Трамп обеспокоен ростом напряженности в регионе и не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а Тегеран требует снятия санкций.

"Париж внес свой вклад в создание условий для переговоров, поэтому теперь две страны должны выполнить свои обязательства", – отметил Макрон.

Если в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН президенты Ирана Хасан Рухани и США Дональд Трамп не встретятся, то это станет "упущенной возможностью", заявил глава французского государства.

"Важно то, что если он (Рухани) покинет США, не встретившись с президентом Трампом, то это будет упущенной возможностью. Это потому, что он не вернется (в США – ред.) в течение нескольких месяцев. А президент Трамп не поедет в Тегеран, поэтому им надо встретиться сейчас", – сказал Макрон на трехсторонней встрече с Рухани и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Британский премьер со своей стороны добавил: "Думаю, я согласен с Эммануэлем. Вам (Руахани) надо находиться на бортике бассейна и прыгать одновременно".

Сам Рухани в интервью телеканалу Fox News заявил, что для проведения переговоров "нужно создать атмосферу доверия", и если Трамп хочет встречи, то американская сторона должна создать для нее необходимые условия.

Отметим, что Трамп перед встречей с президентом Ирака Бархамом Салехом, отвечая на вопрос журналиста о возможности встречи с Рухани, сказал, что иранская сторона "хочет переговоров".

"Мы еще толком не разобрались. Они здесь, мы здесь, но мы еще не договорились об этом. Но они хотели бы вести переговоры. И это, конечно, имело бы смысл", – подчеркнул Дональд Трамп.


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