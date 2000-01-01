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F-35 против С-400 | Фото: US Air Force/Flickr25.07 20:13   MIGnews.com

F-35 против С-400

Конгресс США официально запретил поставку Турции истребителя пятого поколения F-35 из-за сближения Анкары с Москвой и покупки зенитной ракетной системы С-400, сообщает журналист The Washington Times Карло Муньос. Поставки С-400 приведут к ещё большей зависимости Турции от России в её сферах влияния и к ослаблению сотрудничества Анкары с её партнёрами по НАТО, считают в Пентагоне.

Данное решение было официально сформулировано в американском оборонном бюджете на 2019 год. Запрет на поставку истребителя будет длиться до тех пор, пока Пентагон не проведёт.

Истребитель F-35 использовался как средство давления Вашингтона на Анкару из-за укрепления её военных связей с Россией, в частности, покупки российской зенитной ракетной системы С-400, отмечает Муньос.

"Мы хотим быть уверены в том, что системы, покупаемые нашими союзниками, будут использоваться для поддержки других наших союзников. Мы хотим, чтобы Турция поняла реальные, серьёзные негативные последствия этой закупки у России", — заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов.


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