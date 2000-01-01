25.06 18:40 MIGnews.com

В Иерусалиме обсудили мир в Сирии

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Меир Бен Шабат, Джон Болтон и Николай Патрушев обсудили ситуацию в Сирии и влияние Ирана на события, происходящие в этой стране.«Я поддерживаю замечания Нетаниягу относительно стремления к миру и безопасности в Сирии, – сказал Петрушев. – Мы должны осознавать озабоченность Израиля и надеяться, что угрозы будут устранены, чтобы Израиль был в безопасности, но мы также должны помнить об интересах других сил (намек на Иран? – ред.) в регионе. Если мы их проигнорируем, мы не добьемся результатов».Оптимисты в Израиле надеются, что на встрече могли быть достигнуты договоренности между двумя сверхдержавами о выводе иранских вооруженных сил из Сирии и прекращении наращивания Ираном военной мощи на границе Израиля в обмен на международное признание режима Асада.Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу в свою очередь заявил, что высоко ценит прочные отношения, которые сложились у Израиля с обеими странами и их лидерами (США и Россией). И выразил уверенность в том, что существует "более широкий базис для нашего сотрудничества, чем многие полагают". По его оценке, встреча в Иерусалиме дала "реальную возможность повысить стабильность в ближневосточном регионе, особенно в Сирии".Отметим, что вне зависимости от конкретных результатов, сам факт такой встречи является беспрецедентным и свидетельствует о том, что Израиль стал влиятельным региональным игроком. Правда, впечатление «победного марша» сглаживается тем обстоятельством, что за несколько дней до этого Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и обсудил с ним детали будущей иерусалимской встречи и связанные с ней проблемы.