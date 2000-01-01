Санкции США в отношении Хаменеи означают конец дипломатии

Во вторник Иран заявил, что решение США о введении санкций против верховного лидера страны и других высших должностных лиц навсегда закрыло путь к дипломатии между Тегераном и Вашингтоном.
«Введение бесполезных санкций в отношении верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи) и главы дипломатического ведомства Ирана (министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа) является закрытием пути дипломатии», – заявил официальный представитель МИД Аббас Мусави в своем твите.
«Отчаянная администрация Трампа разрушает установленные международные механизмы для поддержания мира и безопасности во всем мире», – заявляет он.
С прошлого года Вашингтон неоднократно вводил санкции против Тегерана.
Ранее Президент США подписал распоряжение о введении новых санкций против Ирана на фоне усиления напряженности между давними противниками.
У Трампа пояснили, что санкции были бы введены независимо от атаки на беспилотник.