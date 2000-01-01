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Санкции США в отношении Хаменеи означают конец дипломатии 25.06 12:31   MIGnews.com

Санкции США в отношении Хаменеи означают конец дипломатии

По сообщениям СМИ, Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал распоряжение о введении новых санкций против Ирана, в том числе против верховного лидера аятоллы Хаменеи.

Во вторник Иран заявил, что решение США о введении санкций против верховного лидера страны и других высших должностных лиц навсегда закрыло путь к дипломатии между Тегераном и Вашингтоном.

«Введение бесполезных санкций в отношении верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи) и главы дипломатического ведомства Ирана (министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа) является закрытием пути дипломатии», – заявил официальный представитель МИД Аббас Мусави в своем твите.

«Отчаянная администрация Трампа разрушает установленные международные механизмы для поддержания мира и безопасности во всем мире», – заявляет он.

С прошлого года Вашингтон неоднократно вводил санкции против Тегерана.

Ранее Президент США подписал распоряжение о введении новых санкций против Ирана на фоне усиления напряженности между давними противниками.

У Трампа пояснили, что санкции были бы введены независимо от атаки на беспилотник.


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