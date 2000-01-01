25.06 11:15 MIGnews.com

Ливан отказывается от инвестиций

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Ливан не хочет инвестиций за счет палестинского дела, заявил в воскресенье спикер парламента Набих Берри после того, как Белый дом обнародовал экономическую часть своего ближневосточного плана на 50 миллиардов долларов.«Неправы те, кто думает, что размахивание миллиардами долларов может соблазнить Ливан, который находится под тяжестью удушающего экономического кризиса, и он станет жертвой или изменит свои принципы», – сказано в заявлении офиса Берри.В заявлении говорится, что отказ Ливана от расселения палестинских беженцев, которые должны иметь право на возвращение, находится на переднем крае этих принципов.В то же время лидер "Хизбаллы" Ибрахим Амин ас-Сейед заявил: "Американский взгляд на палестинский народ как на бедных людей, чья проблема может быть решена с помощью денег, является большим оскорблением для этой нации".Понятно, что ввиду такой позиции данной террористической группировки, которая фактически держит всю страну в заложниках, официальный Ливан не может согласиться с американским предложением.