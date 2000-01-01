25.05 18:52 MIGnews.com

Венесуэла получила иранское топливо

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В понедельник в государственный порт PDVSA ( Petróleos de Venezuela, SA - венесуэльская государственная нефтегазовая компания ) El Palito прибыло ведущее судно флотилии из пяти танкеров , перевозившее топливо, поставленное Ираном в Венесуэлу, нуждающуюся в бензине.Иран поставляет Венесуэле 1,53 миллиона баррелей бензина и других нефтепродуктов, что подвергается критике со стороны властей США, поскольку обе страны находятся под санкциями Вашингтона. Согласно правительственным, источникам и расчетам TankerTrackers.com., «Иранский нефтяной танкер Handymax, FORTUNE, который в середине марта погрузил 43 миллиона литров бензина в порт Шахид Раджаи, Иран, пришвартовался у причала 2 на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито, Венесуэла, расположенном к западу от столицы, Каракас, "написал TankerTrackers.com.Второе судно, Лес, вошло в Карибское море в субботу. Три оставшихся судна, Петуния, Факсон и Клавель, все еще пересекали Атлантику.Агентство Рейтер сообщило, что PDVSA не ответила на запрос о комментариях относительно точного содержания грузов или планов увеличения импорта из Ирана.«Венесуэла и Иран хотят мира, и мы имеем право свободно торговать», - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем обращении по государственному телевидению в воскресенье.Мадуро назвал эти две страны «революционными народами, которые никогда не преклонят колени перед североамериканской империей».