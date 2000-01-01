25.05 17:49 MIGnews.com

Палестинцы ослабляют ограничения на Западном берегу

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Мечети, церкви и предприятия на оккупированном Западном берегу вновь откроются во вторник в связи с ослаблением ограничений на коронавирус, заявил в понедельник премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе, сообщает Reuters.Палестинская администрация объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в марте и ввела блокировки, после того как первые случаи заболевания новым коронавирусом были подтверждены в городе Вифлеем на Западном берегу.Штайе сказал, что пришло время «осторожно вернуть жизнь к нормальной жизни», когда уровень заболеваемости снизился.Во вторник открытие молитвенных домов, магазинов и фабрик будет совпало с последним днем праздника Ид-эль-Фитр, знаменующим конец мусульманского постного месяца Рамадан.Штайе сказал, что правительственные министерства и ведомства будут вновь открыты в среду и что контрольно-пропускные пункты, созданные для ограничения трафика между городами Западного берега, будут удалены.Тем временем, министерство здравоохранения ПА подтвердило 423 случая нового коронавируса на Западном берегу и две смерти.Кризис в сфере здравоохранения привел к падению коммерческих доходов на Западном берегу на 50%, что нанесло удар по и без того слабой экономике, в которой безработица составляет 17,6%, сообщили местные чиновники.В секторе Газа, которым руководит конкурент Палестинской администрации- ХАМАС, было зарегистрировано 54 случая коронавируса и одна смерть