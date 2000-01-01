Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Палестинцы ослабляют ограничения на Западном берегу | Фото:25.05 17:49   MIGnews.com

Палестинцы ослабляют ограничения на Западном берегу

Мечети, церкви и предприятия на оккупированном Западном берегу вновь откроются во вторник в связи с ослаблением ограничений на коронавирус, заявил в понедельник премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе, сообщает Reuters.

Палестинская администрация объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в марте и ввела блокировки, после того как первые случаи заболевания новым коронавирусом были подтверждены в городе Вифлеем на Западном берегу.

Штайе сказал, что пришло время «осторожно вернуть жизнь к нормальной жизни», когда уровень заболеваемости снизился.

Во вторник открытие молитвенных домов, магазинов и фабрик будет совпало с последним днем праздника Ид-эль-Фитр, знаменующим конец мусульманского постного месяца Рамадан.

Штайе сказал, что правительственные министерства и ведомства будут вновь открыты в среду и что контрольно-пропускные пункты, созданные для ограничения трафика между городами Западного берега, будут удалены.

Тем временем, министерство здравоохранения ПА подтвердило 423 случая нового коронавируса на Западном берегу и две смерти.

Кризис в сфере здравоохранения привел к падению коммерческих доходов на Западном берегу на 50%, что нанесло удар по и без того слабой экономике, в которой безработица составляет 17,6%, сообщили местные чиновники.

В секторе Газа, которым руководит конкурент Палестинской администрации- ХАМАС, было зарегистрировано 54 случая коронавируса и одна смерть


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:10
Беннетт: БАГАЦ наносит ущерб сдерживанию террора
17:28
Нетаниягу поблагодарил Ликуд за поддержку в суде
17:07
В Израиле снова растут цены на аренду жилья
16:54
Попытка теракта в Иерусалиме: первое видео с места ЧП
16:46
Попытка теракта в Иерусалиме: ранен полицейский
16:45
ПА ослабляет ограничения: что и когда начнет работать
16:24
Экономика Израиля сократилась на 7,1% в первом квартале
16:03
Двое палестинцев пытались зарезать бойцов ЦАХАЛ
15:42
Лапид: Нетаниягу разжигает гражданскую войну
15:21
Нетаниягу и Охана не дают опубликовать книжку Рони Альшейха
15:10
Джон Ли: случаи терроризма в Гонконге учащаются
14:42
IKEA открыла шестой магазин в Израиле в районе Бейт-Шемеш
14:04
Израильтянин вернул арабу 40 000 шекелей: "он святой"
13:33
Рейсы из аэропорта Бен-Гурион возобновятся в июле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  