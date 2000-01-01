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Сотрудничество сорвано, борьба продолжается | Фото:25.05 12:29   MIGnews.com

Сотрудничество сорвано, борьба продолжается

Как известно, председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас на прошлой неделе разорвал все сотрудничество с Израилем в знак протеста против заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его намерении навязать суверенитет над частями Иудеи и Самарии. В то же время, WAFA- официальное информационное агентство режима Рамаллы, в воскресенье сообщило, что израильские силы безопасности задержали «как минимум трех» арабов из южных районов Хеврона и Вифлеема. 

А солдаты ЦАХАЛ, находившиеся на контрольно-пропускном пункте «Container» к северо-востоку от Вифлеема, остановили и задержали арабского жителя из Аль-Хадера к югу от Вифлеема.

Характер арестов, о которых сообщалось, свидетельствует о том, что они были результатом отдельных акций, проведенных местной безопасностью, а не рейдов, которые проводились ночью и в прошлом, требовали сотрудничества с силами безопасности ПА. Так что сообщения Израиля о затишье в действиях ЦАХАЛ и ШАБАК по розыску подозреваемых в терроризме все еще остаются в силе.

Между прочим, затишье в арестах может нанести вред ПА, прежде чем оно нанесет вред Израилю, поскольку многие арестованные подозреваемые в терроризме принадлежат к ХАМАСу и являются врагами ООП.


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