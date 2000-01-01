25.05 11:42 MIGnews.com

Решение Аббаса подарок Ирану и ХАМАС

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Согласно материалам, опубликованным на сайте института Гатестон, поддерживаемая Ираном террористическая группировка ХАМАС приветствовала угрозу президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса отказаться от всех соглашений и договоренностей с Израилем и США, включая сотрудничество в области безопасности.«Мы надеемся, что на этот раз решение Абу Мазена (Аббаса) будет серьезным», - сказал Салех Арури, заместитель главы «политического бюро» ХАМАСа. Арури добавил, что возвращение «вооруженного сопротивления» на Западный берег стало возможным «и даже ближе, чем некоторые могут подумать».Официальный представитель ХАМАСа повторил, что его движение отвергает любые мирные соглашения с Израилем, в том числе соглашения Осло, подписанные между ООП и Израилем в 1993 году. «С самого первого дня мы отвергли соглашения Осло», - пояснил Арури . «Мы также решительно выступаем против всех соглашений о безопасности с оккупацией, и поэтому мы приветствуем решение Абу Мазена прекратить координацию безопасности [с Израилем]».Другой палестинский представитель Ирана, Палестинский исламский джихад (PIJ), также, похоже, удовлетворен постоянной угрозой Аббаса отказаться от всех соглашений с Израилем, включая координацию в сфере безопасности.«Мы серьезно относимся к заявлению Абу Мазена и с нетерпением ожидаем его реализации», - сказал Генеральный секретарь ПИД Зияд ан-Нахала. «То, что требуется от Палестинской администрации, - это большой шаг к единству».Угроза Аббаса , возникшая в связи с израильским планом распространения израильского законодательства на части Западного берега, несомненно, является ценным подарком не только его палестинским политическим конкурентам в ХАМАСе, но и Ирану, лидеры которого продолжают говорить о необходимости «ликвидации сионистского режима».Так, в одном из комментариев в Твиттере от 19 мая лидер Ирана аятолла Хаменеи сказал, что Западный берег, на котором базируются Аббас и Палестинская администрация, «должен быть вооружен, как Газа».Иранский лидер фактически заявляет, что его страна стремится превратить Западный берег в плацдарм для террористических атак, чтобы достичь цели ликвидации Израиля. Хаменеи, очевидно, рассматривает решение Аббаса отказаться от всех соглашений и договоренностей с Израилем и США как позитивное событие, которое облегчит миссию Ирана и ХАМАСа по экспорту антиизраильского терроризма на Западный берег. Иранский лидер хочет, чтобы Западный берег превратился в сектор Газа, откуда ХАМАС и его союзники в течение нескольких лет обстреливают Израиль.Если Аббас продолжит свою угрозу прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем, это будет означать прекращение его усилий по предотвращению действий палестинских доверенных лиц Ирана, ХАМАСа и Палестинского исламского джихада, с их стремлением распространить свой контроль на Западный берег. Прекратив меры безопасности в отношении ХАМАСа, Аббас подготовит почву для террористов, чтобы ликвидировать его и его сообщников на Западном берегу, как они уже начали это делать в 2007 году.