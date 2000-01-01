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ОЗХО получила новые образцы из города Дума для анализов 25.04 21:49   MIGnews.com

ОЗХО получила новые образцы из города Дума для анализов

Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии посетили вторую локацию в городе Дума, где вероятно произошла химатака, и собрали образцы, заявили в пресс-службе ОЗХО.

"В среду, 25 апреля, эксперты миссии посетили второе место в Думе. Они также собрали на месте образцы, которые привезут вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в Рейсвейке", - говорится в сообщении.

Как известно, 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте произошла химическая атака, в результате которой погибли 70 человек. Запад возлагает вину за нападение на сирийского лидера Башара Асада, а также Россию. 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ наносить ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что инспекторы ОЗХО выехали в сирийскую Думу для расследования химатаки. Первые образцы на месте атаки эксперты взяли 21 апреля.
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