ОЗХО получила новые образцы из города Дума для анализов
Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии посетили вторую локацию в городе Дума, где вероятно произошла химатака, и собрали образцы, заявили в пресс-службе ОЗХО.
"В среду, 25 апреля, эксперты миссии посетили второе место в Думе. Они также собрали на месте образцы, которые привезут вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в Рейсвейке", - говорится в сообщении.
Как известно, 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте произошла химическая атака, в результате которой погибли 70 человек. Запад возлагает вину за нападение на сирийского лидера Башара Асада, а также Россию. 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ наносить ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что инспекторы ОЗХО выехали в сирийскую Думу для расследования химатаки. Первые образцы на месте атаки эксперты взяли 21 апреля.