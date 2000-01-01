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Отставке Асада помешал Сулеймани | Фото:25.02 11:13   MIGnews.com

Отставке Асада помешал Сулеймани

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани помешал Башару Асаду подать в отставку и покинуть Сирию. Об этом в интервью иранскому агентству «Фарс» заявил бывший руководитель Управления КСИР по реставрации религиозных памятников генерал Хасан Пларек, сообщает ИА Анадолу.

«Башар Асад почти был готов подать в отставку и покинуть страну. Однако он (Сулеймани) сказал ему: Единственный путь к победе – это борьба. Волею Всевышнего мы одержим победу», - рассказал Пларек.

Управление по реставрации религиозных памятников спустя 15 лет после своего создания по распоряжению Верховного лидера Ирана Али Хаменеи было передано в ведение возглавляемого Сулеймани подразделения «Аль-Кудс» в составе КСИР. После этого на должность руководителя организации был назначен Пларек, с которым Сулеймани связывала сорокалетняя дружба.

Кроме того, ему было поручено руководство еще одной важной структурой – реставрационной компанией «Нубуввет Кевсери», которая занималась восстановлением шиитских святынь в Ираке и Сирии.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате авиаудара ВВС США.


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