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ООН за решение `два государства для двух народов` | Фото:25.02 14:02   MIGnews.com

ООН за решение "два государства для двух народов"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о планах строительства тысяч новых домов для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, районе, на который претендуют палестинцы.

В понедельник Совет Безопасности ООН проявил редкую демонстрацию единства, когда он призвал все стороны продолжать оказывать поддержку такому решению израильско-палестинского конфликта.

«Члены Совета вновь заявили о своей поддержке согласованного решения ... в котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в рамках безопасных и признанных границ», - говорится в заявлении, опубликованном Бельгией, которая председательствует и поддержали все 14 других членов, включая Соединенные Штаты.

«Все стороны должны воздерживаться от подрыва жизнеспособности решения «двух государств», с тем чтобы сохранить перспективы справедливого, всеобъемлющего и прочного мира», - говорится в заявлении.

Совет также «подчеркнул необходимость приложить коллективные усилия для начала заслуживающих доверия переговоров по всем вопросам окончательного статуса» и выразил «серьезную обеспокоенность актами насилия в отношении гражданских лиц».

Заявление было сделано после двухдневного усиления напряженности в регионе после того, как палестинская группировка "Исламский джихад" выпустила ракеты по Израилю.


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