25.02 17:03 MIGnews.com

Переговоры между США и ПА касаются преемника Аббаса

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Всего через два дня после объявления о «сделке века» в конце января директор ЦРУ Джина Хаспель тайно прибыла в Рамаллу на «Западном берегу» и встретилась с Маджедом Фараджем, главой палестинской разведывательной службы, и рядом высокопоставленных палестинских чиновников. Они заверили ее, что после объявления о сделке соглашение о безопасности между ПА и Америкой не пострадает.Этот визит состоялся после того, как Израиль помешал покушению на Маджеда Фараджа по приказу Тауфика Тирави, члена Центрального комитета ФАТХ и бывшего руководителя Генеральной разведывательной службы.Визит директора ЦРУ стал неожиданностью, она могла послать одного из своих помощников или вызвать Маджеда Фатха в Вашингтон. Некоторые считают, что целью визита было убедить палестинцев согласиться с соглашением века,- пишет МЕМОВозможно, визит американской службы безопасности связан с подготовкой к правопреемству председателя ПА Махмуда Аббаса, тем более что визит совпал с раскрытием покушения на Фараджа.Визит Хаспеля состоялся, несмотря на заявление Аббаса о том, что отношения в области безопасности с израильтянами и американцами были прерваны, что вызвало большие вопросы о его авторитете.Полученная информация о встрече Хаспеля в Рамалле с лидерами палестинской разведки свидетельствует о том, что эти встречи продолжались три дня, в которых приняли участие 16 офицеров с обеих сторон, которые подробно обсудили сценарии и планы по ликвидации палестинской системы сопротивления, в частности в секторе Газа. Они также составили планы по обеспечению того, чтобы на «Западном берегу» не произошло хаоса, который мог бы привести к взрыву ситуации перед лицом Израиля.В первый день встречи обсуждались все сценарии борьбы с палестинским сопротивлением и общие цели каждого сценария. Второй день был посвящен обсуждению подготовки палестинской разведки к реализации этих сценариев, а на третий день были открыты общие американо-палестинские дебаты для обсуждения того, что было названо «творческими идеями» для выхода из кризисов.Встречи завершились несколькими моментами, наиболее важным из которых является необходимость перехода от сдерживания ХАМАСа к нападению, использования конфликтов между лидерами внутри ПА и за рубежом и подстрекательства против его лидера, визита Исмаила Хании в Тегеран и его участия в похоронах Кассема Сулеймани.Американский визит также может быть связан с просьбой Фараджа и его аппарата безопасности, который контролирует «Западный берег», поддерживать в нем состояние безопасности и не допускать проведения массовых демонстраций и массовых акций, которые могут выйти из-под контроля и превратиться в конфронтацию с израильской армией.