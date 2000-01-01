25.02 15:00 MIGnews.com

Госдеп оценил исторические отношения с Саудовской Аравией

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Госдепартамент США в понедельник заявил, что Саудовская Аравия является «важным стратегическим партнером» и воздал должное «историческим отношениям» между двумя странами.Комментарии поступили после визита госсекретаря США Майка Помпео в Королевство во время поездки по странам Ближнего Востока и Африки на прошлой неделе.Государственный департамент добавил, что Помпео обсуждал региональные проблемы с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и сказал, что отношения между США и Саудовской Аравией были "отличными", которые выходили за рамки противостояния Ирану.В комментарии также говорилось, что ситуация в Сирии была «катастрофической», в то время как Россия и Иран прилагали больше усилий для защиты гражданских лиц и заявляли, что военного решения конфликта в стране не существует.Департамент также рассказал о ситуации в Ираке, заявив, что назначенный премьер-министром Ирака Мохаммед Тауфик Аллави должен включить курдов и суннитов в формирование правительства.США заявили, что Иран несет ответственность за агрессию против его интересов в Ираке, и заявили, что предотвратят нападение иракских ополченцев на Зеленую зону.