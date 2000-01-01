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Заполнить вакуум | Фото:25.02 19:41   MIGnews.com

Заполнить вакуум

Король Саудовской Аравии Салман, который принимает участие вместе с лидерам из Европы и Ближнего Востока на египетском курорте Красного моря в Шарм-эш-Шейхе в первом саммите ЕС-Лига арабских государств, традиционно заявил, что дело палестинцев является приоритетом для арабских стран, напоминая делегатам о позиции Саудовской Аравии и о "твердости" его страны в отношении восстановления всех законных прав палестинского народа.

В то же время, король обвинил Иран в нынешней ситуации в Йемене, заявив, что поддержка Тегераном ополченцев хути "и других в регионе, его агрессивные действия и вопиющее вмешательство в дела других стран" требуют "единой международной позиции для соблюдения правил добрососедство и международное право".

Сопредседатель этой двухдневной встречи совместно с президентом Египта Абделем Фаттахом Эль-Сиси, является президент ЕС Дональд Туск, который в своем вступительном слове заявил:
"Я знаю, что между нами есть различия. Мы здесь не для того, чтобы притворяться, что мы согласны во всем, но мы сталкиваемся с общими проблемами и общими интересами. Мы здесь, чтобы укреплять наше сотрудничество на благо наших народов. Мы должны сделать это вместе и не оставлять это глобальным державам далеко от нашего региона".

Мероприятие, в котором принимают участие делегаты из 47 стран, направлено на укрепление арабо-европейских связей и решение широкого круга общих задач.

Источники в ЕС заявили, что первый саммит ЕС-Арабский Союз тем более важен, поскольку США "уходят" из региона, в то время как Россия и Китай вторгаются.
"Мы не хотим, чтобы этот вакуум был поглощен Россией и Китаем", - сказал AFP один из источников.
Своим решением о выводе своих войск из Сирии и возможном сокращении контингента в Ираке и Афганистане, США "подставили" не только своих союзников по коалиции, но и другие страны, имеющие "интересы" в этом районе.


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